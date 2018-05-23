Чиновник Госфискальной службы в Киевской области брал взятки бытовой техникой - СБУ

По словам чиновника, техника предназначалась для руководства ГУ ДФС в Киевской области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке чиновника Государственной фискальной службы в Киевской области.

"Главный государственный ревизор - инспектор отдела контрольно-проверочной работы физических лиц - регулярно требовал от коммерсанта неправомерную выгоду при проведении внеплановой налоговой проверки", - рассказали в СБУ.

В случае отказа предпринимателя платить взятки, чиновник угрожал, что обязательно найдет финансовые нарушения в его деятельности.

При этом взятки чиновник предпочитал брать техникой.

"Ревизор предложил коммерсанту приобрести бытовую технику на сумму почти двадцать тысяч гривен за уменьшение налоговых начислений. Техника якобы предназначалась для руководства Главного управления ДФС в Киевской области. Сотрудники СБ Украины задержали налоговика в служебном кабинете после оплаты коммерсантом приобретение бытовой техники", - добавили в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что начальника таможенного поста Мариуполь-специализированный задержали на взятке.