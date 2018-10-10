Чиновник вымогал у людей взятки за подключение к газу накануне отопительного сезона - прокуратура

Чиновник попался на взятке в 17 тысяч гривен

Правоохранители уличили во взяточничестве главного инженера одного из управлений ПАО Донецкоблгаза.

Об этом у себя в Facebook рассказал прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

По его словам, чиновник вымогал у людей деньги за подключение домов к газу накануне начала отопительного сезона.

В частности, следствием задокументировано получение им 17 тысяч гривен от жителя Бахмута за возобновление газоснабжения и не начисление штрафных санкций.

Задержали инженера после получения всей суммы взятки по месту жительства абонента.