Чиновник вымогал у людей взятки за подключение к газу накануне отопительного сезона - прокуратура

Правоохранители уличили во взяточничестве главного инженера одного из управлений ПАО Донецкоблгаза.
Об этом у себя в Facebook рассказал прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.
По его словам, чиновник вымогал у людей деньги за подключение домов к газу накануне начала отопительного сезона.
В частности, следствием задокументировано получение им 17 тысяч гривен от жителя Бахмута за возобновление газоснабжения и не начисление штрафных санкций.
Задержали инженера после получения всей суммы взятки по месту жительства абонента.
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