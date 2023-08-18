ГБР: Замкомбата заставлял бойцов строить ему дом под Одессой. Ему сообщили о подозрении

18 августа, 11:16
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По данным ГБР заместитель командира почти год использовал бойцов как строителей (Фото:ГБР)

По данным ГБР заместитель командира почти год использовал бойцов как строителей (Фото:ГБР)

В Одесской области заместитель командира батальона одной из воинских частей почти год использовал подчиненных бойцов вместо строителей, заявили в Государственном бюро расследований в пятницу, 18 августа. Ему сообщили о подозрении.

По данным ГБР, с августа 2022 года чиновник приказал бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины строить для него имение под Одессой.

ГБР
Фото: ГБР

«Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн», — рассказали в Бюро.

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ГБР
Фото: ГБР

Замкомандира сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

ГБР
Фото: ГБР

14 августа ГБР сообщило, что расследует избиение военнослужащего в одной из воинских частей Одесской области. По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по в/ч.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Воинская часть

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