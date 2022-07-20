СБУ разоблачила чиновника, помогавшего РФ перебросить военную технику в Херсонскую область

20 июля, 14:52
Коллаборант передал в распоряжение захватчиков подвижной состав Укрзализныци (Фото:mil.ru)

Коллаборант передал в распоряжение захватчиков подвижной состав Укрзализныци (Фото:mil.ru)

Чиновника Херсонской областной госадминистрации уличили в содействии российским войскам в захвате региона.

Об этом в среду, 20 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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В частности, заместитель директора департамента строительства и развития инфраструктуры ОГА помогал противнику с переброской в Херсонскую область бронетехники и боеприпасов из временно оккупированного РФ Крыма.

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Для этого он передал в распоряжение захватчиков оборудование и подвижной состав местных подразделений Укрзализныци.

За это коллаборанту пообещали назначить его руководить железной дорогой.

В данное время злоумышленник находится в розыске.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1549716086496583680
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Херсонская область Коллаборант Война России против Украины

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