09 октября 2018, вторник

Чиновник Одесской таможни организовал схему систематического получения взяток

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Чиновник брал взятки за растаможку машин
Фото: СБУ

Чиновник брал взятки за растаможку машин

Инспектора одного из постов Одесской таможни уличили в коррупционной деятельности.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник организовал незаконную схему систематического получения взяток от предпринимателей.

За $600-800 он обещал свое содействие в таможенном оформлении импортируемых автомобилей.

Задержали злоумышленника вблизи рабочего места во время получения очередной взятки.

В отношении таможенника начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет). Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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