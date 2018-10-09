Чиновник Одесской таможни организовал схему систематического получения взяток

Инспектора одного из постов Одесской таможни уличили в коррупционной деятельности.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник организовал незаконную схему систематического получения взяток от предпринимателей.
За $600-800 он обещал свое содействие в таможенном оформлении импортируемых автомобилей.
Задержали злоумышленника вблизи рабочего места во время получения очередной взятки.
В отношении таможенника начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет). Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
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