Чиновник Одесской таможни организовал схему систематического получения взяток

Инспектора одного из постов Одесской таможни уличили в коррупционной деятельности.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник организовал незаконную схему систематического получения взяток от предпринимателей.

За $600-800 он обещал свое содействие в таможенном оформлении импортируемых автомобилей.

Задержали злоумышленника вблизи рабочего места во время получения очередной взятки.

В отношении таможенника начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (до 12 лет). Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.