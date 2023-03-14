Полковник Минобороны за 9 тысяч долларов переправлял военнообязанных через границу — ГБР 14 марта, 17:07 Задержание чиновника Минобороны (Фото:Офис генерального прокурора)

Сотрудник Министерства обороны за взятки помогал военнообязанным выехать из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в Telegram во вторник, 14 марта.

Заместителя начальника одного из управлений Минобороны задержали на взятке в 9 тыс. долларов от одного из военнообязанных. Ему сообщили о подозрении в незаконном переправлении людей через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.



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«Полковник Минобороны Украины за свои „услуги“ брал 9 тыс. долларов. За эти деньги чиновник готовил заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе», — рассказали в ГБР.

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Дома у подозреваемого нашли документы и военные билеты, выписки из медкарт, листы с печатями воинских частей, оружие, на которое не было разрешения, и наличные в иностранной валюте.