Полковник Минобороны за 9 тысяч долларов переправлял военнообязанных через границу — ГБР

14 марта, 17:07
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Задержание чиновника Минобороны (Фото:Офис генерального прокурора)

Задержание чиновника Минобороны (Фото:Офис генерального прокурора)

Сотрудник Министерства обороны за взятки помогал военнообязанным выехать из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в Telegram во вторник, 14 марта.

Заместителя начальника одного из управлений Минобороны задержали на взятке в 9 тыс. долларов от одного из военнообязанных. Ему сообщили о подозрении в незаконном переправлении людей через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

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«Полковник Минобороны Украины за свои „услуги“ брал 9 тыс. долларов. За эти деньги чиновник готовил заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе», — рассказали в ГБР.

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Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора
Офис генпрокурора
Фото: Офис генпрокурора

Дома у подозреваемого нашли документы и военные билеты, выписки из медкарт, листы с печатями воинских частей, оружие, на которое не было разрешения, и наличные в иностранной валюте.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Военное положение Уголовное дело Военнообязанные Министерство обороны Украины Подозрение Государственное бюро расследований (ГБР) Взятка Выезд за границу

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