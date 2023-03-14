Полковник Минобороны за 9 тысяч долларов переправлял военнообязанных через границу — ГБР
Задержание чиновника Минобороны (Фото:Офис генерального прокурора)
Сотрудник Министерства обороны за взятки помогал военнообязанным выехать из Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в Telegram во вторник, 14 марта.
Заместителя начальника одного из управлений Минобороны задержали на взятке в 9 тыс. долларов от одного из военнообязанных. Ему сообщили о подозрении в незаконном переправлении людей через границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины), санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.
«Полковник Минобороны Украины за свои „услуги“ брал 9 тыс. долларов. За эти деньги чиновник готовил заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе», — рассказали в ГБР.
Дома у подозреваемого нашли документы и военные билеты, выписки из медкарт, листы с печатями воинских частей, оружие, на которое не было разрешения, и наличные в иностранной валюте.