Чиновник Минобороны получил подозрение из-за убытков государству на 15 млн грн — ГБР 9 августа, 16:13 По данным ГБР, чиновник разрешил выплатить компании аванс за ремонт дороги в военном городке, но никакие работ не провели (Фото:ГБР)

Замначальника департамента финансов Министерства обороны Украины подозревают в том, что по его вине государство понесло убытки на сумму более 15 млн грн.

Как передает пресс-служба Госбюро расследований, чиновнику сообщили о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины), ему грозит до семи лет лишения свободы.



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По данным правоохранителей, в 2017 году частное предприятие выиграло тендер по строительству дороги на территории военного городка, но нарушило договор и сразу запросило 70% суммы за будущие работы. Часть обратилась в Минобороны за разрешением на аванс, и чиновник дал разрешение, хотя не имел на это права, заявили в ГБР.



«Частное предприятие получило более 15 млн гривен авансом, но никаких работ не выполнило. Деньги были присвоены руководством предприятия и растрачены по своему усмотрению», — сказано в сообщении.

Обвинительный акт о присвоении компанией бюджетных денег передали в суд в отдельном уголовном деле.