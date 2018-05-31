Чиновник Хмельницкой ОГА вымогал взятку у главы автотранспортного предприятия - СБУ

Чиновника задержали непосредственно во время получения взятки

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в коррупционной деятельности чиновника Департамента экономического развития областной государственной администрации.

Как сообщается, злоумышленник требовал взятку у руководителя одного из автотранспортных предприятий.

"За 12 тысяч гривен чиновник обещал беспрепятственное внесении изменений в перечень остановок пассажирских автобусов предприятия. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц областного центра во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что в Киеве на взятке попался чиновник Святошинской РГА.