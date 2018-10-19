Чиновник ГФС подстрекал граждан к даче взяток сотрудникам таможни - СБУ

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника Госфискальной службы, который подстрекал граждан к даче взяток сотрудникам местной таможни.
Было установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела оперативного обеспечения ГФС давал своим сообщникам деньги, которые те должны были передавать таможенникам в качестве взятки.
Сам же злоумышленник после этого планировал шантажировать работников таможни, поддавшихся на провокацию, вымогая регулярную "дань".
Сейчас ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 370 Уголовного кодекса Украины (от трех до семи лет) и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Журнал Новое Время №38
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