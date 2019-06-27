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Во Львовской области чиновник ГСЧС обложил «данью» частных предпринимателей

27 июня, 17:53
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4 711 018/pixabay

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины уличила в систематическом вымогательстве взяток заместителя начальника одного отделов Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Как сообщили в СБУ, подполковник службы гражданской защиты наладил механизм получения денег от местных предпринимателей за содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов.

При этом, в случае отказа платить чиновник угрожал коммерсантам административной ответственностью за «нарушения правил пожарной безопасности».

Оперативники задержали злоумышленника прямо на рабочем месте после получения взятки от очередного предпринимателя.

Теперь коррупционеру грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Теги:   Чиновники Коррупция Львовская область ГСЧС

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