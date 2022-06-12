УП опубликовала видео инцидента с чиновником Генштаба, устроившим стрельбу в спальном районе Киева

12 июня, 12:48
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На видео видно, как мужчина во время разговора с другими тремя мужчинами достает оружие, а затем стреляет из него в сторону (Фото:Скриншот видео УП/Twitter)

На видео видно, как мужчина во время разговора с другими тремя мужчинами достает оружие, а затем стреляет из него в сторону (Фото:Скриншот видео УП/Twitter)

Украинская правда опубликовала видео инцидента, где нетрезвый руководитель одного из управлений Генштаба устроил стрельбу возле жилого комплекса в Киеве. Его изданию передали жители.

На видео видно, как мужчина во время разговора с другими тремя мужчинами достает оружие, направляет его в сторону собеседников, а затем резко стреляет в другую сторону. В соцсетях пишут, что чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям ЖК после того, как попал там в ДТП.

Видео дня
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1535885229587578882?s=20&t=sWQkdgBFrgugkF3kJJMR2Q
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1535885943533711360?s=20&t=Xern4WyjUTZKcQ1QTF4aTw

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что инцидент с участием работника Генштаба произошел в пятницу, 10 июня. По словам министра, его действия имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

По приказу Резникова было начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. На время расследования должностное лицо отстранили от исполнения обязанностей.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Киев Генштаб Стрельба Алексей Резников

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