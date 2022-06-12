УП опубликовала видео инцидента с чиновником Генштаба, устроившим стрельбу в спальном районе Киева 12 июня, 12:48 Цей матеріал також доступний українською На видео видно, как мужчина во время разговора с другими тремя мужчинами достает оружие, а затем стреляет из него в сторону (Фото:Скриншот видео УП/Twitter)

Украинская правда опубликовала видео инцидента, где нетрезвый руководитель одного из управлений Генштаба устроил стрельбу возле жилого комплекса в Киеве. Его изданию передали жители.

На видео видно, как мужчина во время разговора с другими тремя мужчинами достает оружие, направляет его в сторону собеседников, а затем резко стреляет в другую сторону. В соцсетях пишут, что чиновник Генштаба угрожал охранникам и посетителям ЖК после того, как попал там в ДТП.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что инцидент с участием работника Генштаба произошел в пятницу, 10 июня. По словам министра, его действия имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

По приказу Резникова было начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента. Создана комиссия во главе с заместителем Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенантом Евгением Мойсюком. На время расследования должностное лицо отстранили от исполнения обязанностей.

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