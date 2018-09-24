Чиновник Днепропетровского облсовета вымогал взятку за аренду помещений горбольницы

Чиновник попался на взятке в $2 тысячи

Правоохранители задержали начальника отдела исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета.

Как сообщается, чиновника уличили в вымогательстве взятки за беспрепятственную передачу в аренду гаражей, находящихся на балансе одной из городских больниц.

За свою "помощь" он вымогал у местного предпринимателя $2 тысячи.

Задержали чиновника при получении оговоренной суммы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст.369-2 УК Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.