Чиновник Днепропетровского облсовета вымогал взятку за аренду помещений горбольницы

Правоохранители задержали начальника отдела исполнительного аппарата Днепропетровского областного совета.
Как сообщается, чиновника уличили в вымогательстве взятки за беспрепятственную передачу в аренду гаражей, находящихся на балансе одной из городских больниц.
За свою "помощь" он вымогал у местного предпринимателя $2 тысячи.
Задержали чиновника при получении оговоренной суммы.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст.369-2 УК Украины (от 8 до 12 лет) и избрании меры пресечения.
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