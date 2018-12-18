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Другими глазами. Что происходит в Одессе

Чиновник Администрации морских портов Украины пытался заработать на военном положении - СБУ

Сегодня, 14:12
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Чиновник за взятки сдавал в аренду технику, передача которой в военное время запрещена

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ уличили во взяточничестве чиновника Ренийского филиала Государственного предприятия Администрация морских портов Украины.

Как сообщили в спецслужбе, занимая должность руководителя одной из служб, он создал механизм получения взяток за передачу в аренду госимущества, на которое наложены ведомственные ограничения в связи с введением военного положения.

Задержали коррупционера прямо в служебном кабинете при получении очередной взятки в размере 44 тысяч гривен.

За эту сумму он обещал незаконно передать в аренду технику, использование которой предусмотрено мобилизационным планом.

Теги:   Военное положение Чиновники Одесса Коррупция

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