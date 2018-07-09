Чийгоз: Этапирование украинца Балуха может стать для него смертельным

Этапирование украинского политзаключенного Владимира Балуха может стать для него смертельным, заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пишет Радио Свобода.

"Транспортировать Балуха нельзя. Любая транспортировка Балуха по этапу для него - смерть. Этого категорически делать нельзя", - сказал Чийгоз.

Он добавил, что на днях адвокаты должны подать апелляцию на приговор.

"По процедуре у него есть месяц-полтора", - уточнил представитель Меджлиса.

Напомним, 5 июля подконтрольный России Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил Балуха к пяти годам колонии общего режима и назначил ему штраф в размере 10 000 рублей (около 4 тысяч гривен) по второму уголовному делу против него.

В приговоре говорится, что Балух совершил преступление в связи с "неприязнью к действующей системе управления, что подтверждается его преступлениями".

19 марта 2018 года Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного "суда". После 96-ти дней обычной голодовки он принял решение перейти на сухую голодовку.

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Россияне захватили Балуха 8 декабря 2016 года, обвинив в хранении боеприпасов. По материалам этого "дела" украинца приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен).