Видеофиксация против коррупции. Как хотят изменить правила выдачи водительских прав

В Министерстве внутренних дел планируют ввести обязательную видеофиксацию практической части экзамена на водительские права. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Где начинается коррупция

Как рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, это позволит избежать злоупотребления служебным положением со стороны инструкторов. Видеофиксацию установят в автомобилях сервисных центров, а также в машинах автошкол, которые используют во время экзаменов. Кроме того, в ведомстве предлагают внести изменения в законодательство, чтобы отделить теоретические и практические экзамены на получение водительских прав. По словам Криклия, сегодня коррупция при получении водительских прав начинается в автошколах.

У наших инструкторов не будет желания и возможности фактически злоупотреблять

"Мы будем менять в нормативно-правовых актах, чтобы теоретическая сдача экзаменов и практическая сдача экзаменов, во-первых, были отделены. Во-вторых, мы активно работаем над тем, чтобы ввести обязательную видеофиксацию всего процесса сдачи практического экзамена. Таким образом, у наших инструкторов тоже не будет желания и возможности фактически злоупотреблять. Очень важным решением в данном случае будет онлайн-запись на сдачу экзаменов", - рассказал чиновник.

Криклий добавил, что среди достижений МВД в преодолении коррупции во время экзаменов - внедрение единого дизайна удостоверений водителя и разработка единых вопросов для теоретических экзаменов.

Коррупцию при получении водительских прав также порождают ресурсы по продаже фиктивных документов. Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк. По его словам, количество интернет-ресурсов, которые осуществляют торговлю водительскими правами и другими справками, ежегодно увеличивается. Демедюк отметил, что побороть такую ​​преступную деятельность можно только с помощью создания открытых реестров этих справок и прав.

Коррупцию при получении водительских прав также порождают ресурсы по продаже фиктивных документов

"Реклама, которая касается помощи приобретения водительских прав и медицинских справок, - это латентное мошенничество. Побороть его можно только способом открытых реестров этих справок и прав. Если человек будет видеть, что он покупает услугу и почему-то его документ под таким номером не появляется в реестре, на это надо обращать внимание. И этот реестр даст возможность прекратить преступную деятельность мошенников", - считает Демедюк.

Что будут фиксировать?

Видеофиксация поможет снизить коррупцию во время практических экзаменов, но не побороть ее полностью, в то же время важно, как проект будет реализован. Такое мнение в интервью НВ выразил глава общественной организации Общественный комитет транспортной безопасности Юрий Папировый. Он добавил, что после внедрения этой нормы, тем, кто хочет получить права, придется обязательно приходить на экзамен, имея в виду, что люди, которые давали взятки, могли вообще отсутствовать на практической части.

Папировый считает необходимым привести практические экзамены к европейским стандартам. В частности, продлить их время втрое, чтобы экзаменаторы могли более тщательно оценивать навыки вождения. Согласно украинским нормативными документами экзамен должен продолжаться не более четверти часа, а по европейским - не менее сорока пяти минут.

Видеофиксация, я так понял, будет только самого водителя фиксировать непосредственно в автомобиле

"Я не знаю, будет ли видеофиксация фиксировать на самом деле, потому что видеофиксация, я так понял, будет только самого водителя фиксировать непосредственно в автомобиле. А вот как он будет сдавать, насколько оно будет отображаться, как машина едет, как он выполняет, это интересно, как она будет реализована", - отметил он.

В прошлом году Украина и Франция подписали соглашения о взаимном признании водительских прав. Граждане Украины, которые легально проживают во Франции и французы, законно проживающие в нашей стране, могут обменять свои национальные водительские удостоверения на аналогичные документы страны проживания. Ранее с украинским удостоверением водителя во Франции можно было ездить не больше года, а затем следовало получать национальные права, сдав теоретический и практический экзамены и заплатив около тысячи евро. Соглашение не отменяет положения, однако теперь обмен может осуществляться без сдачи теоретических и практических экзаменов и, соответственно, без затрат на их оплату.