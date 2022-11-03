«Экономика войны». Чем уникален удар надводных беспилотников по ЧФ РФ — руководитель военного отдела фонда Повернись живим 3 ноября, 20:11 Атаке новых дронов, вероятно, подвергся фрегат Адмирал Макаров, ставший флагманом ЧФ РФ после затопления крейсера Москва (Фото:минобороны РФ)

Андрей Рымарук, ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда Повернись живим, в интервью Радио НВ прокомментировал удар надводных беспилотников по ЧФ РФ в Севастополе 29 октября.



«Несколько дней назад это видео испортило настроение командующему Черноморским флотом РФ. Мне кажется, он пошел кончать жизнь самоубийством после этого случая, когда беспилотный аппарат на такой дистанции может эффективно проплыть или пролететь и нанести эффективное огневое поражение», — сказал Рымарук Радио НВ.

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Он подчеркнул, что речь идет об «экономике войны».

«Вкладывая в производство несколько десятков тысяч долларов, мы выводим из строя военные объекты, военную технику стоимостью в десятки и сотни миллионов долларов», — объяснил руководитель военного отдела фонда Повернись живим.

29 октября оккупационные власти заявили об атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

В минобороны РФ обвинили в атаке Украину и Великобританию. Оккупанты заявили, что якобы «уничтожили все воздушные цели». Они придумали, что «атака украинских военных» состоялась «под руководством находящихся в Очакове британских специалистов». В министерстве страны-агрессора заявили, что, кроме морского тральника Ивана Голубца, «незначительное повреждение» имеет боновое заграждение в бухте Южная.

В украинском ОК Юг заявили, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В Минобороны Великобритании обвинения отвергли.

Американский Институт изучения войны в своей сводке за 29 октября сообщил, что кадры из социальных сетей задокументировали неизвестное количество беспилотных надводных аппаратов, которые нанесли удар по меньшей мере по одному фрегату класса Григорович в Севастополе 29 октября.

Россияне не признали повреждения фрегата Адмирал Макаров (ранее сообщалось, что он стал флагманом Черноморского флота РФ, после затопления крейсера Москва), подобно тому, как министерство обороны России отрицало какие-либо повреждения крейсера Москва.

В ISW подчеркнули, что нападения на военные суда в военное время являются законными актами войны, а не террористическими атаками. Решение Украины нанести удар по фрегату с Калибрами в это время имеет смысл, учитывая усиление российской кампании ударов по энергетической инфраструктуре.

«Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным, даже сдержанным ответом на масштабную российскую кампанию стратегических бомбардировок гражданских объектов по всей Украине в течение последних нескольких недель», — добавили аналитики.



Черноморский флот располагает тремя фрегатами класса Григорович, каждый из которых способен запускать крылатые ракеты Калибр.