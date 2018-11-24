Четырем задержанным за нападение на главу ВККС избрана мера пресечения

В Киеве Шевченковский районный суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судов Сергея Козьякова. Об этом сообщило Громадське радіо со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежду Максимец.

По словам Максимец, сроком на 60 дней трем подозреваемым избран домашний арест в ночное время и четвертому – круглосуточный.

Ранее сообщалось, что четырем задержанным по делу о нападении с зеленкой на голову Высшей квалификационной комиссии судей объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

Напомним, на выходе из гостиницы Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, двое неизвестных плеснули в лицо и на одежду Козьякова зеленкой, после чего скрылись в неизвестном направлении. Он не пострадал.

Позже полиция задержала пятерых участников нападения. По словам одного из них, за нападение с зеленкой им заплатили 200 долларов.

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