Четыре выходных в Киеве: на центральных улицах частично запретят движение транспорта

Крещатик закроют для транспорта почти на все выходные

С вечера 27 июня до 1 июля в центре Киева частично ограничат движение транспорта.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в среду, 27 июня, с 19:30 до 22:00 будет запрещено движение частных авто по Владимирскому проезду от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской, а также по ул. Владимирской от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

Движение всех видов транспорта, включая общественный, на этом участке будет запрещен также 1 июля с 20:00 до 24:00.

Кроме того, будет перекрыто движение по Крещатику:

- 28 июня с 8:00 до 22:00;

- 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00;

- 1 июля с 10:00 до 20:00.



Напомним, в текущем году День Конституции, 28 июня, приходится на четверг. Кроме того, Кабинет министров рекомендовал перенести рабочий день с пятницы, 29 июня. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд, до 1 июля включительно.