27 июня 2018, среда

Четыре выходных в Киеве: на центральных улицах частично запретят движение транспорта

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Крещатик закроют для транспорта почти на все выходные
Фото: Wikimedia.org

Крещатик закроют для транспорта почти на все выходные

С вечера 27 июня до 1 июля в центре Киева частично ограничат движение транспорта.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в среду, 27 июня, с 19:30 до 22:00 будет запрещено движение частных авто по Владимирскому проезду от перекрестка с ул. Владимирской до перекрестка с ул. Малой Житомирской, а также по ул. Владимирской от перекрестка с ул. Рейтарской до перекрестка с ул. Большой Житомирской).

Движение всех видов транспорта, включая общественный, на этом участке будет запрещен также 1 июля с 20:00 до 24:00.

Кроме того, будет перекрыто движение по Крещатику:

- 28 июня с 8:00 до 22:00;

- 29 и 30 июня с 19:00 до 22:00;

- 1 июля с 10:00 до 20:00.   

Напомним,  в текущем году День Конституции, 28 июня, приходится на четверг. Кроме того, Кабинет министров рекомендовал перенести рабочий день с пятницы, 29 июня. Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд, до 1 июля включительно.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове