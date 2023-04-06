В Винницкой области еще четыре религиозные общины присоединились к ПЦУ 6 апреля, 12:33 Еще четыре винницкие религиозные общины присоединились к ПЦУ (Фото:orthodox.vinnica.ua)

В Винницкой области за прошедшую неделю еще четыре религиозных общины присоединились к Винницко-Барской епархии УПЦ (ПЦУ).

Об этом сообщил секретарь управления епархии протодиакон Владислав Демченко, передает Укринформ.

Речь идет о трех общинах в Жмеринском районе и одной в Винницком. Они уже провели первое богослужение в храмах после присоединения к Православной церкви Украины.

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Первые божественные литургии на украинском языке состоялись в храме Архистратига Божьего Михаила села Довгополевка Винницкого района, в храме Чуда Архистратига Божьего Михаила в селе Лопатинцы Жмеринского района и в храме Святого Апостола Иоанна Богослова села Рив Жмеринского района.

В пятницу, 31 марта, после нескольких недель противостояния верующих и священников УПЦ (МП), которые препятствовали прихожанам совершать богослужения в церкви, молитва на украинском языке прозвучала и в Покровском храме села Грабовцы Жмеринского района. Там отправили благодарственный молебен, панихиду за умершими людьми и погибшими воинами.

Демченко заявил, что в прошлом году к Винницко-Барской епархии УПЦ (ПЦУ) присоединился 41 бывший приход, а с начала 2023 — уже восемь.

5 апреля община главного храма Львовской епархии УПЦ МП Свято-Георгиевского Кафедрального собора во Львове приняла решение о переходе в Православную церковь Украины.