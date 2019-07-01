В Одесской области произошел пожар: погибло четверо детей Сегодня, 11:00 272 Цей матеріал також доступний українською ГСЧС Погибли два ребенка 2017 г. р. и два — 2018 г. р. ГСЧС

В селе Черное Окнянського района Одесской области в жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка.



Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

Матери 2000 и 1996 года рождения на момент пожара находились во дворе в состоянии алкогольного опьянения.

Во время пожара погибли две дочери 2017 г. р. и 2018 г. р. одной женщины и еще две девочки такого же возраста другой матери.

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Причина пожара устанавливается.