Сбиты четыре из пяти. Россия атаковала Украину иранскими дронами — ПСУ 22 апреля, 08:01 Ударные беспилотники иранского производства (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Вечером 21 апреля российская оккупационная армия атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе иранского производства. Четыре из пяти запущенных беспилотников были уничтожены украинскими военными.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Вечером 21 апреля 2023 года около 19.00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

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В ПСУ отметили, что уничтожили вражеские беспилотники силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования Восток Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины.

Вечером 21 апреля в нескольких областях на юго-востоке страны объявляли воздушную тревогу. Корреспонденты Суспильного сообщали о нескольких взрывах в Запорожье.