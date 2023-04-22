Сбиты четыре из пяти. Россия атаковала Украину иранскими дронами — ПСУ

22 апреля, 08:01
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Ударные беспилотники иранского производства (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Ударные беспилотники иранского производства (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Вечером 21 апреля российская оккупационная армия атаковала территорию Украины ударными дронами-камикадзе иранского производства. Четыре из пяти запущенных беспилотников были уничтожены украинскими военными.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Вечером 21 апреля 2023 года около 19.00 часов противник атаковал Украину с юго-восточного направления ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131», — говорится в сообщении.

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В ПСУ отметили, что уничтожили вражеские беспилотники силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования Восток Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Национальной гвардии Украины.

Вечером 21 апреля в нескольких областях на юго-востоке страны объявляли воздушную тревогу. Корреспонденты Суспильного сообщали о нескольких взрывах в Запорожье.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Иран БПЛА Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе атака шахедов

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