Подразделение ликвидировано. Четыре бойца Сил спецопераций атаковали позицию россиян под Бахмутом, уничтожены 15 оккупантов — Бутусов 10 января, 07:34 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Четыре бойца Сил специальных операций в ходе атаки на позицию россиян под Бахмутом Донецкой области уничтожили 15 оккупантов, сообщил журналист Юрий Бутусов во вторник, 10 января.

По его словам, во время зачистки были захвачены шесть россиян, которым удалось выжить, все подразделение полностью ликвидировано.

Бутусов уточнил, что данное «очень поучительное сражение» провела тактическая группа Адам. Журналист отметил качественное планирование и управление операцией.

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«Группа выполнила операцию без потерь. Результаты сделки зафиксированы на видео», — написал он в Facebook.

