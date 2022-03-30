На Донбассе военные отразили четыре атаки российских оккупантов
Украинские военные на Донбассе отразили четыре атаки оккупантов (Фото:Генштаб)
За сутки группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отразила четыре атаки российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
Украинские военные уничтожили семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.
Также противник понес потери и в живой силе.
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