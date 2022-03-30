На Донбассе военные отразили четыре атаки российских оккупантов

30 марта, 07:18
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Украинские военные на Донбассе отразили четыре атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

Украинские военные на Донбассе отразили четыре атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

За сутки группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отразила четыре атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Украинские военные уничтожили семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.

Также противник понес потери и в живой силе.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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