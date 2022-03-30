На Донбассе военные отразили четыре атаки российских оккупантов 30 марта, 07:18 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные на Донбассе отразили четыре атаки оккупантов (Фото:Генштаб)

За сутки группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отразила четыре атаки российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Украинские военные уничтожили семь танков, семь единиц бронированной, две единицы автомобильной техники и противотанковое орудие.

Также противник понес потери и в живой силе.



Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.