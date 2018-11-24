Четверым задержанным за нападение на главу ВККС объявили о подозрении

Четверым задержанным по делу о нападении с зеленкой на главу Высшей квалификационной комиссии судей сообщили о подозрении.

По данным столичной прокуратуры, нападавшее действовали по предварительному сговору. В момент нападения один из задержанных получал по мобильному телефону координационные указания от неустановленного следствием лица.

Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 УК Украины (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.

В Шевченковский райсуд Киева направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения. Местная прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Напомним, на выходе из отеля Hilton в Киеве, где проходит VII Судебный форум, двое неизвестных плеснули в лицо и на одежду Козьякова зеленкой, после чего скрылись в неизвестном направлении. Он не пострадал.

Позже полиция задержала пять участников нападения. По словам одного из них, за нападение с зеленкой им заплатили 200 долларов.