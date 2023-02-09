Каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство из-за войны с РФ — ВОЗ

9 февраля, 21:35
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Люди получают медицинскую помощь в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Люди получают медицинскую помощь в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Четверть населения Украины может страдать от расстройства психического здоровья в связи с российской агрессией, которая продолжается уже год.

Об этом сообщает The Guardian.

«По оценкам ВОЗ, каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой тяжелых психических заболеваний», — сказал специальный советник Всемирной организации здравоохранения Мишель Казачкин.

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Он отметил, что во время недавнего визита в украинский город Днепр видел десятки военнослужащих, госпитализированных с «острой тревогой, депрессией и психическими расстройствами».

«Психическое здоровье становится основной проблемой здравоохранения в Украине», — добавил советник ВОЗ.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия ВОЗ Психическое здоровье Война России против Украины

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