Для некоторых это был первый бой. Генерал Тарнавский показал, как четверо бойцов остановили оккупантов — видео
Четверо украинских бойцов остановили оккупантов (Фото:t.me/otarnavskiy)
Бригадный генерал Александр Тарнавский показал видео того, как четверо украинских военных смогли остановить российских оккупантов.
Соответствующий ролик командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия опубликовал у себя в Telegram.
Тарнавский отметил, что для некоторых бойцов это был первый бой.
По его словам, оккупанты вплотную подошли к позиции и открыли плотный огонь.
Украинским защитникам пришлось мгновенно распределить роли — кто стреляет, кто заряжает.
«Позиция удержана. Враги кормят червей», — написал Тарнавский.
2 апреля украинские военные показали видео уничтожения скопления российских оккупантов на заводе в Бахмуте.