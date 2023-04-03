Для некоторых это был первый бой. Генерал Тарнавский показал, как четверо бойцов остановили оккупантов — видео

3 апреля, 11:33
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Четверо украинских бойцов остановили оккупантов (Фото:t.me/otarnavskiy)

Четверо украинских бойцов остановили оккупантов (Фото:t.me/otarnavskiy)

Бригадный генерал Александр Тарнавский показал видео того, как четверо украинских военных смогли остановить российских оккупантов.

Соответствующий ролик командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия опубликовал у себя в Telegram.

Тарнавский отметил, что для некоторых бойцов это был первый бой.

Видео дня

По его словам, оккупанты вплотную подошли к позиции и открыли плотный огонь.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1642814197326295040

Украинским защитникам пришлось мгновенно распределить роли — кто стреляет, кто заряжает.

«Позиция удержана. Враги кормят червей», — написал Тарнавский.

2 апреля украинские военные показали видео уничтожения скопления российских оккупантов на заводе в Бахмуте.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Военные Бой Война России против Украины

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