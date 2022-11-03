Установлены коллаборанты, устраивающие массовые репрессии в Запорожской области 3 ноября, 12:07 Злоумышленники согласились служить захватчикам в обмен на фейковые должности (Фото:СБУ)

Правоохранители установили личности коллаборантов, ответственных за массовые репрессии на временно оккупированных РФ территориях Запорожской области.

Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о четырех бывших сотрудниках полиции, трое из которых были уволены за крышевание которые наркогруппировок и систематическое взяточничество.

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Злоумышленники согласились служить российским захватчикам в обмен на «должности» в фейковом «управлении МВД»:

«заместитель начальника Розовского РОВД»;

«начальник уголовного розыска Каменско-Днепровского райотдела милиции»;

«оперуполномоченный Токмацкого райотдела милиции»;

«сотрудник Днепрорудненского районного отдела милиции».

«В рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи агрессоров по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления. К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей», — рассказали в СБУ.

Кроме того, фигуранты занимаются также разграблением домов местных жителей, прикрываясь незаконными «обысками», и рейдерскими захватами предприятий, отказавшихся сотрудничать с оккупантами.