Установлены коллаборанты, устраивающие массовые репрессии в Запорожской области
Злоумышленники согласились служить захватчикам в обмен на фейковые должности (Фото:СБУ)
Правоохранители установили личности коллаборантов, ответственных за массовые репрессии на временно оккупированных РФ территориях Запорожской области.
Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в Службе безопасности Украины.
Речь идет о четырех бывших сотрудниках полиции, трое из которых были уволены за крышевание которые наркогруппировок и систематическое взяточничество.
Злоумышленники согласились служить российским захватчикам в обмен на «должности» в фейковом «управлении МВД»:
- «заместитель начальника Розовского РОВД»;
- «начальник уголовного розыска Каменско-Днепровского райотдела милиции»;
- «оперуполномоченный Токмацкого райотдела милиции»;
- «сотрудник Днепрорудненского районного отдела милиции».
«В рядах псевдообразования они выполняют карательные задачи агрессоров по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированной территории региона. Для этого используют массовые репрессии, преследования и незаконные задержания граждан, в частности, участников движения сопротивления. К потерпевшим применяют психологическое давление, насилие, угрозы, убийства. Зафиксированы факты похищения и истязания людей», — рассказали в СБУ.
Кроме того, фигуранты занимаются также разграблением домов местных жителей, прикрываясь незаконными «обысками», и рейдерскими захватами предприятий, отказавшихся сотрудничать с оккупантами.