Герой мема «четкий паца» Иван Мартынов защищает Украину на Донбассе 28 марта, 13:21 Иван Мартынов (Фото:Скриншот/YouTube/Russian Witness/Четкий паца о философии войны, мире и меме)

Герой мема «четкий паца» Иван Мартынов из Ровно защищает Украину на Донбассе, официально он в рядах ВСУ с 2016 года.

Ранее Иван участвовал в Революции Достоинства, а первый боевой опыт получил под Соледаром.

В день полномасштабного вторжения России в Украину Ивану позвонили из военкомата и сказали, чтобы собирался. Парень сдал рюкзак, за ним приехала машина и он не успел даже позавтракать.

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«Моя работа сейчас проста. Я должен сделать так, чтобы никто из них не прошел дальше. Кусок за куском выгонять ублюдка из своего дома, из своей земли», — сказал он в интервью Ukrainian Witness.

Сравнивая полномасштабную войну и АТО, Мартынов говорит, что сейчас все очень быстро происходит.

«Сейчас ты ешь с собратьем горячую кружку Мивины, отходишь отработать – вдруг прилет. И все, больше он тебе утром не скажет: "Что ты, привет, п***юк", - сказал он.

По словам Мартынова, "Бог забирает лучших".

«Им там сто пудов лучше, чем здесь. Они давно заслужили быть в лучших условиях», — сказал он.