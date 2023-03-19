Состояние тяжелое, но стабильное. На Донбассе чешский медик-волонтер получил ранения в результате российских обстрелов 19 марта, 12:30 Медики спасают жизнь военного (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

На Донбассе получил тяжелые ранения чешский волонтер, который в рамках проекта Phoenix помогал с лечением украинских военных на передовой.

Об этом говорится на странице проекта в Facebook.

«Один из наших отважных медиков-добровольцев на Донбассе получил осколочные ранения. На данный момент его состояние стабилизировано, но ситуация тяжелая и прогнозировать дальнейшее развитие событий невозможно. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы он как можно скорее вернулся на родину», — говорится в сообщении.

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По словам спикера организации по имени Ондржей, чешский волонтер помогал эвакуировать раненых во время артиллерийского удара.

«В него попали осколки. Ему оказали немедленную помощь, но травмы очень серьезные», — сказал он чешскому телевидению.

По словам спикера Феникса, это очень уважаемый и важный член группы. «Он один спас более 25 человек во время своего последней поездки», — сказал он.

Ассоциация Феникс действует в Украине с начала войны. Это группа волонтеров, оказывающих материальную и медицинскую помощь в очагах боевых действий.