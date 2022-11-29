Украина запросила у США дополнительные объемы газа — Нафтогаз 29 ноября, 05:22 Также в США было запрошено оборудование для ГТС (Фото:REUTERS/Denis Синяков)

Глава правления НАК Нафтогаз-Украина Алексей Чернышев сообщил, что обратился к Агентству США по международному развитию (USAID) для происхождения зимы.



«Продолжаю сотрудничество с Агентством США по международному развитию (USAID) в новой роли — провел встречу с Эрин МакКи, главой USAID — US Agency for International Development в Европе и Азии. Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона!», — заявил Чернышев.

Видео дня

Также поднимался вопрос по поставкам метанола, газовых компрессоров, дизельных генераторов и оборудования для добычи газа.

В конце октября бывший глава НАК Нафтогаз-Украина Юрий Витренко заявил, что зима будет «худшей в истории» из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением.