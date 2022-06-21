«Полное недоразумение». Черновецкий прокомментировал подозрения от Офиса генпрокурора 21 июня, 06:15 Цей матеріал також доступний українською Леонид Черновецкий (Фото:Леонид Черновецкий/Facebook)

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий назвал «полным недоразумением» сообщение о том, что ему выдвинули подозрения в Офисе генпрокурора.

«Узнал из СМИ, что якобы Офис Генпрокурора сообщил мне о подозрении. Пока не могу ничего комментировать по сути, так как никаких повесток или других документов не получал. Прозвучавшую в СМИ формулировку обвинения — „о призывах к изменению границ Украины“ расцениваю, как какое-то полное недоразумение», — заявил Черновецкий.

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Он отметил, что «всегда поддерживал единую, целостную, независимую и европейскую Украину».

20 июня экс-мэру Киева Леониду Черновецкому сообщили о подозрении. Он призвал признать границы так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Черновецкого обвиняют по части 1 статьи 110 Уголовного Кодекса Украины. Бывшему мэру грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

По информации следствия, на следующий день после начала полномасштабного вторжения России в Украину Черновецкий на своей странице в Facebook разместил публикацию о возможности и даже необходимости признать границы террористических организаций — незаконных образований «ДНР» и «ЛНР».

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