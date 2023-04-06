Апрельские снегопады в Украине: школы Черновцов перевели на дистанционку, тысячи жителей двух областей остались без света 6 апреля, 12:23 6 апреля Черновцы засыпало снегом (Фото:Молодий Буковинець)

Утром в четверг, 6 апреля, Черновцы засыпало снегом.

Как сообщает местное издание Молодий Буковинець, из-за ухудшения погоды коммунальные службы не успевают расчищать улицы, машины во дворах также засыпало снегом.

На остановках города утром были толпы людей, они ждали маршруток и троллейбусов. Такси невозможно было вызвать.

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Фото: molbuk.ua

Фото: molbuk.ua

Фото: molbuk.ua

Фото: molbuk.ua

Горсовет Черновцов сообщил, что на ближайшие два дня все школы города перевели на дистанционку. Для детей, которые все же пришли в школу, организовали очное обучение.

Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил в своем Telegram, что из-за снегопадов без света остались около 5000 потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

В регионах действуют аварийные отключения.

5 апреля в ряде центральных и западных областей Украины ухудшилась погода — выпал снег и мокрый снег, фиксировали сильный ветер.

В частности, снегопады начались в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Львовской областях.

Утром 6 апреля в Укрзализныце сообщили о задержке восьми пассажирских поездов.

В ближайшие дни синоптики предупредили о приближении циклона, в западных областях могут быть метели. В остальных регионах прогнозируют сильные дожди.