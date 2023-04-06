Апрельские снегопады в Украине: школы Черновцов перевели на дистанционку, тысячи жителей двух областей остались без света
6 апреля Черновцы засыпало снегом (Фото:Молодий Буковинець)
Утром в четверг, 6 апреля, Черновцы засыпало снегом.
Как сообщает местное издание Молодий Буковинець, из-за ухудшения погоды коммунальные службы не успевают расчищать улицы, машины во дворах также засыпало снегом.
На остановках города утром были толпы людей, они ждали маршруток и троллейбусов. Такси невозможно было вызвать.
Горсовет Черновцов сообщил, что на ближайшие два дня все школы города перевели на дистанционку. Для детей, которые все же пришли в школу, организовали очное обучение.
Глава Минэнерго Герман Галущенко сообщил в своем Telegram, что из-за снегопадов без света остались около 5000 потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
В регионах действуют аварийные отключения.
5 апреля в ряде центральных и западных областей Украины ухудшилась погода — выпал снег и мокрый снег, фиксировали сильный ветер.
В частности, снегопады начались в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской и Львовской областях.
Утром 6 апреля в Укрзализныце сообщили о задержке восьми пассажирских поездов.
В ближайшие дни синоптики предупредили о приближении циклона, в западных областях могут быть метели. В остальных регионах прогнозируют сильные дожди.