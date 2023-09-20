Носители Калибров. Черноморский флот РФ убрал из Севастополя все подводные лодки — СМИ 20 сентября, 21:47 Севастополь (Фото:Крымский ветер)

Черноморский флот РФ убрал из оккупированного Севастополя все подводные лодки, сообщает Крымский ветер.

По информации Telegram-канала, по состоянию на 20 сентября на стоянке в Южной бухте нет ни одной российской подводной лодки. Единственная подлодка у причала — это захваченная украинская субмарина Запорожье.

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Также уточняется, что в составе Черноморского флота РФ было шесть подлодок проекта 636.3 Варшавянка. При этом после ракетного удара по сухому доку Севморзавода была повреждена подводная лодка Ростов-на-Дону.

Также у Черноморского флота есть подводная лодка проекта 877 В Палтус, однако после ремонта и модернизации, по некоторых данным, она так и не введена в строй.

Все эти подлодки являются носителями крылатых ракет Калибр, которыми российские оккупанты обстреливают Украину.

Ранее сообщалось, что большая часть подлодок перебазирована в Новороссийск.

Также сообщалось о поражение двух кораблей — подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

Инфографика: NV

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.



Российские паблики сообщают о повреждении подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск.