Похитили и пытали людей на море. Офицерам Черноморского флота РФ объявили подозрение

Двум офицерам российского Черноморского флота сообщили о подозрении в жестоком обращении с экипажем украинского судна Сапфир, которое попало в плен у острова Змеиный. Об этом в среду, 9 июля, сообщила Одесская областная прокуратура.

Следователи установили, что 26 февраля 2022 года украинское судно Сапфир, которое выполняло гуманитарную миссию по эвакуации раненых и погибших, было остановлено российскими военными. На борту находились 17 членов экипажа и четверо гражданских — медик, электромонтер и двое священников. Судно не было вооружено.

После задержания россияне удерживали людей в тяжелых условиях — без еды, воды и медицинской помощи, отметили в прокуратуре.

Кроме содержания в тяжелых условиях, украинцев избивали и запугивали, угрожая оружием. По версии следствия, их держали на российском разведывательном корабле Экватор и буксире Шахтер, который формально был гражданским, но использовался в военных целях.

Позже всех задержанных незаконно вывезли в оккупированный Крым, где они находились до момента освобождения в рамках обмена между Украиной и Россией. Вместе с экипажем Украине также вернули спасательное судно.

Командира Экватора и капитана судна Шахтер подозревают в жестоком обращении с гражданскими и нарушении законов и обычаев войны.

Им грозит до 12 лет заключения. Правоохранители работают над установлением их места пребывания и последующим задержанием.

Международный уголовный суд в Гааге 5 марта 2024 года выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

Их подозревают в преступлениях, совершенных как минимум с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В Международном уголовном суде выяснили, что именно они несут ответственность «за ракетные удары, нанесенные подчиненными им силами по украинской электроэнергетической инфраструктуре».