Боится потерять корабли. Черноморский флот РФ пять месяцев не выходит в море и запускает Калибры из гавани — ВМС

26 октября, 16:28
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Корабли Черноморского флота РФ уже пять месяцев запускают «Калибры» прямо из гавани Новороссийска (Фото: Минобороны РФ)

Корабли Черноморского флота РФ уже пять месяцев запускают «Калибры» прямо из гавани Новороссийска (Фото: Минобороны РФ)

Корабли Черноморского флота России, базирующиеся в Новороссийске, уже пять месяцев подряд не выходят в открытое море и запускают крылатые ракеты Калибр непосредственно из гавани.

Об этом в понедельник, 26 октября, в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По словам Плетенчука, россияне, вероятнее всего, опасаются потерять корабли в море, поэтому решили вести огонь с собственной базы, хотя это опасно для них самих.

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«Лучше запускать ракеты из собственной гавани, несмотря на то, что в случае детонации мало не покажется никому. Поэтому да — решили сидеть дома», — пояснил спикер.

В то же время Плетенчук подчеркнул, что угроза ударов Калибрами при этом не исчезла. Ограничены лишь российские подводные лодки, поскольку из гавани они не стреляют, а в море не выходят.

Российская авиация, в свою очередь, летает над морем круглосуточно: патрулирует и наносит удары как днем, так и ночью; также активны вражеские дроны. Однако самолеты и вертолеты держатся на расстоянии не менее 100 км от украинского побережья. Силы обороны, в частности с помощью морских дронов, уже сбивали российские самолеты и вертолеты, напомнил спикер.

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Еще 11 августа Плетенчук заявлял, что Россия фактически утратила возможность использовать оккупированный Крым в качестве военно-морской базы. В то же время, по его словам, россияне продолжают использовать территорию полуострова для нанесения воздушных ударов по Украине и поддержания военной инфраструктуры.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   ВМС Черноморский флот РФ Война России против Украины Дмитрий Плетенчук

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