Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке — ОК Юг

21 марта, 13:50
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Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке, сказали в ОК Юг (Фото:Минобороны РФ)

Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке, сказали в ОК Юг (Фото:Минобороны РФ)

Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке. Даже при желании вывести его из Черного моря страна-агрессор не имеет такой возможности.

Как заявила в комментарии Укринформу руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, оккупанты могут разве что рассредоточивать свой флот по всей акватории Черного моря.

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«Если смотреть географически, вывод таких единиц для них сейчас возможен разве что в Азовское море. Но там не везде позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и принятые санкции», — ответила Гуменюк на вопрос, может ли РФ начать выводить свои корабли из Черного моря в связи со взрывами в Крыму.

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Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что они находятся в своеобразной ловушке, она подчеркнула: «В определенной степени да. Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают его таким в 100 морских миль от контролируемого Украиной берега».

Ранее Гуменюк объяснила, с чем связана нетипичная активность РФ в Черном и Азовском морях.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Черное море Черноморский флот РФ Война России против Украины

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