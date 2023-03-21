Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке — ОК Юг
Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке, сказали в ОК Юг (Фото:Минобороны РФ)
Черноморский флот РФ оказался практически в ловушке. Даже при желании вывести его из Черного моря страна-агрессор не имеет такой возможности.
Как заявила в комментарии Укринформу руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, оккупанты могут разве что рассредоточивать свой флот по всей акватории Черного моря.
«Если смотреть географически, вывод таких единиц для них сейчас возможен разве что в Азовское море. Но там не везде позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и принятые санкции», — ответила Гуменюк на вопрос, может ли РФ начать выводить свои корабли из Черного моря в связи со взрывами в Крыму.
Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что они находятся в своеобразной ловушке, она подчеркнула: «В определенной степени да. Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают его таким в 100 морских миль от контролируемого Украиной берега».
Ранее Гуменюк объяснила, с чем связана нетипичная активность РФ в Черном и Азовском морях.