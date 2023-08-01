Корабли РФ возле Севастополя просят о срочной эвакуации после «успешно отраженной» атаки ВСУ — Бабель 1 августа, 19:17 Российские «военкоры» также утверждали, что был атакован контейнеровоз Sparta-IV (Фото:Navalnews)

Корабли оккупантов в Черном море просят об эвакуации пострадавших после атаки ВСУ утром во вторник, 1 августа, сообщает Бабель со ссылкой на собственные источники в секторе безопасности и обороны.

Утром 1 августа Минобороны страны-агрессора заявило, что якобы Черноморский флот отразил атаку трех морских дронов на патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков. Нападение произошло в 340 км от Севастополя, и все дроны, по их словам, были уничтожены.

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Российские так называемые «военкоры» также утверждали, что был атакован контейнеровоз Sparta-IV, который, как утверждают СМИ, возил из Сирии оружие. За это его капитану Алексею Терещенко в июне СБУ сообщила о подозрении.

Источник издания сообщает, что сейчас российские моряки одного из этих кораблей просят об эвакуации пострадавших, что противоречит заявлениям об «успешном отражении» атаки дронов.

По их данным, к эвакуации были задействованы вертолеты Ка-29, которым приказано доставить тела погибших и раненых на территорию Черноморского высшего военно-морского училища Севастополя.

Бабель также публикует перехват разговора между экипажами вертолетов и береговыми авиационными службами России, где уточняются координаты местонахождения кораблей и количество пострадавших.

В разговоре речь идет как минимум об одном погибшем и пятерых раненых, нуждающихся в срочной эвакуации. Также в диалоге упоминается о необходимости присутствия во время эвакуации санитарного автомобиля и пограничника для растаможки, но чего именно не уточняется. Можно предположить, что это груз Sparta-IV.

Какой корабль пострадал от атаки — неизвестно.

Как сообщает издание, Россия называет контейнеровоз Sparta-IV гражданским, но источник утверждает, что на судне установлено крупнокалиберное оружие, а на борту есть вооруженные команды и кадровые военные, что делает корабль законной военной целью.