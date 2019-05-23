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Черноморские порты России и оккупированного Крыма понесли убытки на сумму почти $12 млн из-за санкций — МинВОТ

Сегодня, 01:19
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Черноморские порты России и оккупированного Крыма понесли убытки на сумму почти $12 млн из-за санкций — МинВОТ - фото

evtp.ru

Евпаторийский морской торговый порт

Черноморские порты аннексированного Крыма и соседней России в 2018 году понесли убытки на сумму более 760 млн рублей (почти 12 миллионов долларов) из-за санкций.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

«По сравнению с другими годами, в частности, 2015, 2016 и 2017 ежегодный доход Администрации морских портов Черного моря составлял от 32 миллионов до 153 млн рублей… В 2018 году доходы составляют лишь 359,6 млн рублей, однако расходы составили 1,1 млрд рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 годы стало не прибыльным, а его убытки в 2018 году составили более чем 760 млн рублей», — говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что убыточность Администрации морских портов Черного моря, является одним из результатов комплексной санкционной политики ЕС, США и Украины.

Отметим, что морские порты, расположенные на территории Крыма (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением украинских властей в 2014 году.

Теги:   Санкции против России Россия Крым Порты Убытки Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

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