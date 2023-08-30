В Черноморске мужчина взял своих жену и дочь в заложники, он задержан 30 августа, 15:22 Полицейские вели с мужчиной переговоры. его мотивы пока не сообщаются (Фото:НПУ)

Днем в среду, 30 августа, в Черноморске Одесской области мужчина взял в заложники своих родственников — жену и дочь.

Как сообщили в пресс-службе полиции региона, правоохранителям поступило сообщение, что в одной из квартир многоэтажки женщина просит о помощи.

Удалось установить, что 29-летний местный житель выпустил тещу, а женщину с ребенком держал в заложниках, угрожая нанести телесные повреждения. Полицейские вели с мужчиной переговоры.

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Его удалось задержать и освободить женщину с ребенком.

Издание Думская сообщает, что нам место инцидента прибыл мэр Черноморска.

В соцсетях также сообщали, что теща была вся в крови и были слышны взрывы. В полиции это пока не подтвердили.