В Одесской области зацвело Черное море из-за последствий подрыва Каховской ГЭС — глава ОВА 27 июня, 15:36 Вода в Одесском заливе позеленела (Фото:Ольга Галайко)

Из-за последствий подрыва войсками РФ Каховской ГЭС в Одесской области зацвело Черное море.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, это произошло из-за попадания загрязненных вод, принесенных течением после подрыва Каховской дамбы.

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Специалисты фиксируют также заморные явления, уничтожение животного и растительного мира.

В то же время, соленость воды выравнивается, через неделю должно прийти в норму. Биохимические характеристики тоже в норме.

Кипер напомнил, что купаться и ловить рыбу в Черном море запрещено.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в Одесской области после подрыва Каховской ГЭС начался мор рыбы. У побережья плавают дома и их обломки, мебель, бытовая техника, мины и боеприпасы.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в результате российского теракта затоплено более 50 тысяч гектаров лесов, по меньшей мере половина из которых погибнет. А десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели.

Россия, по его словам, превратила Каховское водохранилище «в большую могилу для миллионов живых существ».