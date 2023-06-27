В Одесской области зацвело Черное море из-за последствий подрыва Каховской ГЭС — глава ОВА

27 июня, 15:36
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Вода в Одесском заливе позеленела (Фото:Ольга Галайко)

Вода в Одесском заливе позеленела (Фото:Ольга Галайко)

Из-за последствий подрыва войсками РФ Каховской ГЭС в Одесской области зацвело Черное море.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, это произошло из-за попадания загрязненных вод, принесенных течением после подрыва Каховской дамбы.

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Специалисты фиксируют также заморные явления, уничтожение животного и растительного мира.

В то же время, соленость воды выравнивается, через неделю должно прийти в норму. Биохимические характеристики тоже в норме.

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Кипер напомнил, что купаться и ловить рыбу в Черном море запрещено.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в Одесской области после подрыва Каховской ГЭС начался мор рыбы. У побережья плавают дома и их обломки, мебель, бытовая техника, мины и боеприпасы.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в результате российского теракта затоплено более 50 тысяч гектаров лесов, по меньшей мере половина из которых погибнет. А десятки тысяч птиц и по меньшей мере двадцать тысяч диких животных под угрозой гибели.

Россия, по его словам, превратила Каховское водохранилище «в большую могилу для миллионов живых существ».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Черное море Подрыв Каховской ГЭС

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