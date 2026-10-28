Румынские спасательные суда возле пораженного судна Khoryv в Черном море, 23 октября 2026 года. Румыния возложила ответственность за эту атаку на РФ (Фото: ROMANIAN INTERIOR MINISTRY/Handout via REUTERS)

С начала октября 2026 года Россия усилила удары по гражданским транспортным судам близ границ стран НАТО в акватории Черного моря , в частности возле Румынии и Болгарии.

25 октября издание Financial Times назвало Черное море самым опасным судоходным маршрутом в мире.

Число погибших среди экипажей торговых судов в Черном море в этом году уже превысило аналогичный показатель в регионе Персидского залива, где длится противостояние между США и Ираном — даже несмотря на то, что ситуация в районе Ормузского пролива привлекает значительно больше внимания мирового сообщества.

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По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, в этом году в Черном море были нанесены удары по более чем 570 судам, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков, тогда как в Ормузском проливе подтверждены 24 смертельных случая.

Экипажам нефтетанкеров, грузовых судов и зерновозов в Черном море грозят атаки беспилотников и ракет, ведь Россия пытается заблокировать для Украины этот жизненно важный логистический маршрут экспорта.

В своей инфографике NV рассказывает о ситуации, которая сложилась в Черном море из-за российских атак.

Лишь в октябре в результате атак 34 моряка погибли или пропали без вести.

По меньшей мере восемь судов подверглись атакам российскими беспилотниками, четыре из них затонули

Инфографика: NV

Самые резонансные российские атаки на транспортные суда в Черном море:

5 октября

В нейтральных водах Черного моря два российских беспилотника атаковали турецкое судно Royad Mammadov, перевозившее кукурузу из Украины в Италию, два человека погибли.

6 октября

В 112 км от побережья Болгарии российские беспилотники поразили два корабля. Сухогруз Alfa Watan под флагом Того затонул, 10 человек пропали без вести. Загруженное пшеницей судно Able под флагом Палау получило повреждения, всех 18 членов экипажа эвакуировали.

13 октября

В 33 км от побережья Болгарии российские дроны поразили два коммерческих судна. Зарегистрированное в Украине судно Chelsea 3 под флагом Мальты было атаковано тремя беспилотниками, всех 15 членов экипажа спасли. Второе судно HS Dignity под флагом Гвинеи-Бисау затонуло, 11 человек погибли.

15 октября

Российские дроны атаковали нефтяной танкер Yara J под флагом Коморских островов и химовоз Wine Trader под флагом Сан-Марино в территориальных водах Румынии. На борту Yara J возник пожар, а 7 моряков Wine Trader числятся пропавшими без вести.

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23 октября

У румынского побережья пораженное, вероятно беспилотником, коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских островов. На нем находились 10 украинских моряков и три гражданина Азербайджана. Трое считаются пропавшими без вести, один человек погиб.