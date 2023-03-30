Россияне держат в Черном море один носитель Калибров — Военно-морские силы 30 марта, 17:34 Российские военные корабли (Фото:Минобороны России/Facebook)

В Черном море находится один российский носитель ракет типа Калибр, общий залп которого составляет до четырех ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

Всего, по их данным, в Черном море находятся четыре вражеских корабля, а в Азовском море находится один российский корабль.

Видео дня

Также в Средиземном море находятся семь кораблей, среди которых три носителя Калибров общим залпом до 20 ракет.

Ранее руководитель Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк сообщила, что войска РФ могут нанести по Украине точечные удары, но на данный момент делают ставку на авиацию, а не на корабли в Черном море.