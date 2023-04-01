Угроза удара очень высока. Россия держит в Черном море три ракетоносителя с 20 Калибрами — Гуменюк 1 апреля, 09:39 Россия вывела корабли на боевое дежурство (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море утих шторм и РФ увеличила корабельную группировку, в том числе количество ракетоносителей. Общий залп Калибров может достигать 20.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Сейчас мы фиксируем три ракетоносителя, из которых два надводных и один подводный. Общий залп Калибров может достигать 20 ракет. Поэтому вероятность ракетного удара растет, угроза очень высока», - сказала она.

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По ее словам, активность вражеской авиации пока низкая, но ситуация может динамично меняться.

В Главном управлении разведки Минобороны отмечали, что до того, чтобы в России полностью закончились ракеты еще далеко, российские атаки по Украине могут продолжаться еще долго.

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что войска РФ могут нанести по Украине точечные удары, но сейчас делают ставку на авиацию, а не на корабле в Черном море.