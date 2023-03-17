Россия вывела в Черное море четыре носителя Калибров общим залпом до 24 ракет — ВМС 17 марта, 15:59 Россия вывела корабли на боевое дежурство (Фото:Минобороны РФ)

В пятницу, 17 марта, в Черном море находятся четыре российских носителя крылатых ракет Калибр, общий залп которых составляет до 24 ракет.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

«В Черном море на боевом дежурстве находятся 16 вражеских кораблей среди которых 4 носителя крылатых ракет Калибр общий залп которых составляет до 24 ракет», — говорится в сообщении.

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Также, по их данным в Азовском море находится один вражеский корабль, а в Средиземном море — 7 вражеских кораблей, из которых три носителя крылатых ракет с общим залпом до 20 Калибров.

По данным украинской разведки, Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.

Производство, которое сейчас есть в РФ, не покрывает все расходы оккупационных войск, сообщили в разведке.