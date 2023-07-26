Россия готовит корабли и авиацию к блокированию и уничтожению суден в Черном море — Минобороны 26 июля, 15:33 Россияне тренируются поражать гражданские суда, которые будут следовать и из портов Украины (Фото:Скриншот видео минобороны РФ/Telegram)

После выхода России из «зерновой сделки» страна-агрессор готовит корабли и авиацию к блокированию и уничтожению гражданских суден в Черном море.

Об этом сообщает медийная площадка Military Media Center, которую координирует Министерство обороны Украины.

«После выхода России по зерновой инициативе, вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей», — говорится в сообщении.

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В Минобороны утверждают, что россияне тренируются поражать гражданские суда, которые будут следовать и из портов Украины. Также, по данным министерства, оккупанты продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности, Армянского и Перекопского направлений.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста.

Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

После этого Минобороны страны-агрессора заявило, что будет считать все суда, которые направляются в украинские порты, перевозчиками грузов военного назначения. Минобороны Украины зеркально ответило на российские угрозы, сообщив, что также будет считать военными целями судна, направляющиеся в российские и оккупированные порты.

21 июля Россия провела тренировочные удары ракетами в Черном море после того, как угрожала атаковать все морские суда, идущие в порты Украины. На учениях оккупанты демонстративно потопили украинский корвет Тернополь, который похитили в 2014 году во время оккупации Крыма.