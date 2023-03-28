РФ держит в Черном море один подводный носитель Калибров, угроза ракетных ударов остается — ОК Юг

28 марта, 18:01
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Российские корабли (Фото:Крым.Реалии)

Российские корабли (Фото:Крым.Реалии)

Войска РФ держат на боевом дежурстве в Черном море семь кораблей и одну подлодку с четырьмя ракетами типа Калибр.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ОК Юг.

«В Черном море фиксируем 7 вражеских боевых кораблей, из них 1 подводный носитель управляемого ракетного оружия (до 4 крылатых ракет морского базирования Калибр)», — говорится в сообщении.

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В командовании подчеркнули, что угроза российских ракетных ударов остается, хотя она «несколько уменьшена».

Также отмечается, что штормовая погода усугубляет и минную опасность. По данным командования, уже около 20 мин вынесло море в прибрежную зону Одесской и Николаевской областей, а также Грузии.

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«Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% детонировали бесконтрольно, приводя к разрушениям. К счастью, в этом году пострадавших не было, но летом такие случаи вероятны», — добавили в ОК.

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк говорила, что войска РФ могут нанести по Украине точечные удары, но на данный момент делают ставку на авиацию, а не на корабли в Черном море.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Обстрел Войска РФ Калибр ракетная атака

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