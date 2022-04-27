«Не экспонаты их интересовали». Российские военные украли телевизоры из музея в Чернобыле — ГСЧС 27 апреля, 11:28 Цей матеріал також доступний українською Экспонат в музее-инсталляции «Звезда Полынь» (Фото:ДСНС/Facebook)

Во время пребывания российских военных на территории Чернобыля они не обошли своим вниманием телевизоры в музее-инсталляции «Звезда Полынь».



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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Не экспонаты их интересовали. Не история, ни драмы людей, переживших ядерный ад… Их заинтересовали только телевизоры, которые они украли из музея. Даже тот, маленький, висевший над цинковым боксом с уникальным пропуском Владимира Правика", — сообщают в ГСЧС.

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Сами экспонаты остались невредимыми. Кроме того, экспозиция "пополнилась" оставшимися после россиян вещами: остатками продуктовых наборов со сроком хранения, который закончился еще в ноябре прошлого года, консервами, тестовыми наборами для определения уровня наркотического опьянения, картами с пометками своих наступательных действий, флаги, которые они планировали повесить на украинских зданиях, гранаты, мины и боеприпасы.

"Вот и все, что нужно оставлять в истории об этих убийцах, воровах и насильниках из страны, которая как просроченная консерва производства бурятмяспром уже давно сгнила изнутри", — говорится в сообщении.

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