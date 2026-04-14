Война РФ против Украины делает невозможным ремонтные работы на ЧАЭС (Фото: NV / Александр Медведев)

Война РФ против Украины ставит под угрозу международные усилия по ликвидации серьезных повреждений Нового безопасного конфайнмента (НБК)на Чернобыльской АЭС, вызванных атакой российского дрона в феврале 2025 года.

Об этом сообщила Greenpeace Украина во вторник, 14 апреля.

Организация напомнила, что внутри НБК находятся руины реактора № 4 и саркофаг, который подлежит скорейшему демонтажу. Однако осуществить демонтаж сейчас невозможно из-за повреждения НБК.

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По данным нового отчета Greenpeace Украина, без срочного ремонта НБК риск обвала саркофага существенно возрастает.

9 апреля команда Greenpeace провела совместный брифинг с директором Чернобыльской АЭС Сергеем Таракановым. Глава ЧАЭС определил серьезные угрозы, вызванные российской атакой, в том числе и риск обвала саркофага.

Отчет Greenpeace будет передан в Офис генерального прокурора Украины как независимое доказательство российских военных преступлений.

«В апреле 1986 года Украина и мир пережили самую страшную ядерную катастрофу в истории. Сегодня, спустя десятилетия, радиационные риски Чернобыля остаются — несмотря на все усилия по сдерживанию его опасного наследия. Это чрезвычайно сложные вызовы. Удар российского дрона повысил риск обвала саркофага еще до его безопасного демонтажа. Наш месседж прост: за это преступление должно последовать наказание, включая максимальные санкции против Росатома», — заявил старший ядерный специалист Greenpeace Украина Шон Берни.

Четырехлетний план исследований и ремонта НБК был согласован Украиной и международными донорами, однако начать масштабные инженерные работы в условиях войны почти невозможно. Чернобыльская АЭС находится под постоянной угрозой российских ракет и дронов, в частности из-за риска потери электроснабжения, отметили специалисты Greenpeace Украина.

В марте 2026 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что восстановление защитного укрытия над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденного 14 февраля 2025 года российским дроном, будет стоить 500 млн евро.

Оценки ЕБРР оказались намного выше предварительных расчетов: в мае 2025 года издание The Guardian писало, что ремонт защитной арки над ЧАЭС будет стоить около 25 млн евро.

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Инфографика: NV

Ночью 14 февраля 2025 года российский БПЛА с фугасной боевой частью повредил крышу саркофага, который защищает разрушенный четвертый реактор Чернобыльской АЭС. Там начался пожар.

МАГАТЭ впоследствии подтвердило взрывы на ЧАЭС, но Россию при этом не упомянуло.