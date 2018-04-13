Чернобыль туристический: В Украине разрешили экскурсии на ЧАЭС

Туры на Чернобыльскую атомную электростанцию. В Государственном специализированном предприятии ЧАЭС сообщают об упрощении процедуры посещения объекта.
Станция остается ядерным объектом и все требования безопасности строго соблюдаются, отметил в интервью Радио НВ генеральный директор ГСП ЧАЭС Игорь Грамоткин. Решение о простой и понятной процедуре организации визитов приняли для обеспечения открытости и прозрачности. Грамоткин отметил - все абсолютно безопасно.
"Мы делаем это с двумя целями. Первая - отчет перед мировым сообществом о проделанной работе за 31 год на Чернобыльской АЭС. Вторая - мы максимально стараемся привлечь внимание всего мирового сообщества к тому, что на Чернобыльской АЭС еще многое предстоит сделать", - сказал Грамоткин.
Стоимость экскурсии на ЧАЭС
Стоимость ознакомительного визита - 2700 гривен. Для группы от 5 человек скидка в 10%, для групп от 11 человек - 15%. Сюда входят инструктаж, сопровождение, услуги переводчика для иностранных и смешанных групп, средства индивидуальной защиты - бахилы, спецодежда, защита органов дыхания, комплексный обед. По требованию дают справку о полученной дозе радиации. Страхование посетители осуществляют самостоятельно по желанию. Продолжительность поездки составляет один день. Для посещения объекта необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте станции.
Заявка на посещение зоны отчуждения подается заблаговременно, но не позднее, чем за 14 календарных дней до даты визита. Тур могут отменить из-за неблагоприятных погодных условий, из-за выполнения ремонтных работ на этой территории.
Что именно ожидает туристов, которые готовы поехать на ЧАЭС
Маршрут Базовый начинается на железнодорожном вокзале города Славутич, где происходит знакомство с правилам пребывания в зоне отчуждения, проверка документов и формы одежды. Дальше - на поезде. И на контрольно-пропускном пункте Семиходы еще одна проверка документов. На автотранспорте надо ехать в главный офис Чернобыльской атомной электростанции, где выдают пропуск.
Основной этап тура начинается с защитного сооружения. Затем маршрут пролегает через зону строгого режима, центральный и блочный щиты управления, систему объекта Укрытие и новый безопасный Конфайнмент.
После комплексного обеда в столовой для персонала можно увидеть и при случае покормить хлебом чернобыльских сомов в обводном канале.
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Через мемориал ликвидаторам аварии на станции и смотровой павильон маршрут завершается на КПП Семиходы. Здесь туристы проходят контроль загрязнения личной одежды и вещей и на электропоезде отправляются в Славутич.
Бывший заместитель руководителя Припятского горисполкома Александр Есаулов уверен, что в городе Припять необходимо обустроить музей. Об этом он сказал в эфире Радио НВ и добавил: в музей надо привозить всех, кто работает на опасных предприятиях.
"Чтобы они видели: если нарушаешь какую-то инструкцию безопасности, допустишь ошибку при проектировании, не на то нажмешь - во что может превратиться твой город", - сказал Есаулов.
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Чернобыльская станция сделала необходимые шаги для развития туризма, считает глава Ассоциации туроператоров Чернобыльской зоны, директор Чернобыль-тур Ярослав Емельяненко. Положительная тенденция заключается в том, что идет активная продвижение этой зоны.
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