«Мы последнее поколение, кто видит ту самую Припять». Большой репортаж NV

Сразу после аварии 1986 года власти полностью закрыли Чернобыль и Припять для посторонних посетителей. Между тем в начале XXI века появился организованный туризм, который достиг пика в 2019—2020 годах, после премьеры популярного мини-сериала от HBO. С началом полномасштабного вторжения РФ любые поездки в зону запрещены, теперь это опасно не только с точки зрения воздействия радиации, но и из-за последствий боевых действий. Журналист NV Сергей Окунев провел несколько дней на всех главных локациях Зоны, оказался под саркофагом Чернобыльской станции, а также увидел Припять, где больше нет людей.

Новая жизнь в Чернобыле. Что здесь изменилось за последние годы и почему он больше не город-призрак

В этой местности бытует сразу несколько топографических головоломок, которые довольно привычны для украинцев, однако вводят в заблуждение иностранцев. Поскольку в контексте событий 1986 года постоянно фигурирует название «Чернобыль», многие склонны считать, что именно этот город больше всего пострадал от последствий техногенной и экологической катастрофы.

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Современный вид Чернобыля гарантированно удивил бы не только тех, кто поверхностно знаком с историей. Проезжая блокпост зоны отчуждения, наблюдая уже через несколько сотен метров первые предупредительные знаки с символом радиационной опасности, точно не ожидаешь увидеть Чернобыль, в котором возобновилась жизнь.

Чернобыль, на самом деле, городом-призраком никогда и не был. Даже сразу после аварии здесь оставались работники станции, которая частично продолжала функционировать, сотрудники других предприятий, связанных с АЭС, а также специалисты, которые исследовали последствия случившегося. Еще в первые месяцы после взрыва Чернобыль прошел сразу несколько этапов дезинфекции и специальных мероприятий, которые помогли снизить уровень радиационного загрязнения.

На одной из улиц Чернобыля / Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

В момент пиковой популярности туров в Чернобыль, в 2010—2022 годах, здесь работал отель, несколько магазинов, сувенирная лавка и офис туристической компании. Сейчас туристов нет, однако жизнь в Чернобыле не только не угасает, а, возможно, даже набирает обороты.

Оккупанты нанесли уже не один удар по Чернобыльской зоне, а в начале вторжения оккупировали станцию и территорию вокруг. Это вынуждает украинских военных осуществлять определенные шаги, о которых публично рассказывать не стоит. Так или иначе, за последние годы постоянное «население» Чернобыля пополнилось немалым количеством людей, отвечающих за безопасность.

Рост количества жителей создает спрос на различные услуги. В Чернобыле работают магазины и кафе. Есть вполне себе «хипстерская» кофейня в самом центре города. Внутри заведения сложно поверить, что, выходя, увидишь снаружи именно чернобыльские улицы, а не столичные Золотые Ворота или Подол.

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Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Увеличивается не только количество людей в Зоне. Здесь наблюдается настоящий «бум» популяции диких животных. Еще в 2015 году стало известно, что в зоне отчуждения в 7 раз больше волков, чем на похожих территориях этой части Украины. Также здесь обитает немало лосей, оленей, кабанов и так далее.

Пожалуй, наиболее показательный пример — лошади Пржевальского. В начале 1990-х годов в Зоне фиксировали лишь 2−3 десятка этих животных, а в дикой природе Украины они считались почти исчезнувшими. В 2025—2026 годах их популяция увеличилась почти в 4 раза, теперь лошадей более 120 голов.

Дикие животные чувствуют себя здесь как хозяева, выходят в город и даже приближаются к ЧАЭС. Журналисту NV посчастливилось увидеть редких лошадей Пржевальского даже не прилагая особых усилий — они пересекали одну из основных автодорог и почти не реагировали на авто. Лошади щиплют траву прямо возле таблички «Радиационная опасность», однако специалисты говорят, что здоровье животных в норме.

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Россияне ударили дроном по месту ядерной катастрофы. Что сейчас творится под саркофагом

Приехать на Чернобыльскую атомную электростанцию всегда было непросто. А попасть сюда во время войны — возможность уникальная. Министерство иностранных дел пригласило в поездку ограниченное число журналистов, в основном иностранных, чтобы в очередной раз напомнить о проблемах, с которыми сталкивается Украина во время российской агрессии.

Повестка дня — посещение окрестностей станции, пунктов управления энергоблоками и даже короткая «экскурсия» под саркофаг. Чтобы выполнить программу, нужно выполнить немало подготовительных действий. Для начала всех посетителей просят измерить уровень радионуклидов в организме, чтобы выяснить, не «принес» ли человек в себе проблемы еще до посещения станции. Проверка происходит так: большое кресло и компьютер, посетитель садится, 5 минут ждет — и получает результат.

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«Если все хорошо — встаете. Если нет — кресло бьет вас током», — шутит кто-то из журналистов.

Зараженных «на входе» обнаружено не было. Но для того, чтобы проблем не появилось потом, нужно переодеться в специальный костюм, использовать защитные устройства и придерживаться инструкций от специалистов станции. К примеру: если какой-то предмет упадет на пол — поднимать его нельзя, пока он не пройдет проверку дозиметриста. Услышав об этом, некоторые из коллег, на всякий случай, решают положить личные телефоны в шкафчики, где оставили личную одежду. Особое внимание — операторам с камерами и штативами. Техника также будет дополнительно «просканирована» после завершения работы.

Длительная подготовка завершается. Впереди — блочный щит управления Третьим энергоблоком ЧАЭС. Это последний действующий реактор станции, который был окончательно остановлен 15 декабря 2000 года. Блочный щит представляет собой помещение средних размеров, где находится все оборудование, «мозг» реактора и другие элементы, позволяющие управлять работой блока. Пункт управления Третьим блоком журналистам показывают для того, чтобы было с чем сравнить. Потому что дальше по программе — посещение точно такого же помещения, но уже на Четвертом блоке.

Если снимать на щите управления Третьим блоком можно было довольно долго, то протокол посещения «мозга» Четвертого блока гораздо более строгий. Время ограничено, касаться поверхностей нельзя, обязательным является использование респираторов и перчаток.

Состояние блочного щита номер 4 — намного хуже. Сразу после аварии здесь долго тушили пожар, что можно увидеть в кинохронике. Речь не только о стандартной работе пожарных, но и о сбросе воды, песка, бора и других веществ, которые должны были прекратить горение. Последствия пожара, его тушения и время, прошедшее с тех пор, превратили щит управления в развалины. Ремонтировать здесь, очевидно, нечего и нет необходимости.

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Фото: Сергей Окунев / NV

Работник станции показывает место, где находилась та самая кнопка, нажатие которой запустило цепь событий, приведших к аварии. Процесс нажатия драматично показан, в частности, в сериале НВО. Кнопки не сохранилось, на ее месте сейчас сияет дыра. Несколько фото сгнившего оборудования — и территорию надо быстро покидать.

Фото: Сергей Окунев / NV

«Здесь у нас пункт управления объектом Укрытие, я начальник смены пункта. Задача: мониторим состояние объекта, все ключевые показатели, изменения и тому подобное. События 14 февраля 2025 года существенно изменили нашу повестку дня, сейчас процесс демонтажа Укрытия не происходит. Однако появились дополнительные задачи — ликвидация последствий удара по конфайнменту», — рассказывает сотрудник станции Сергей Боков.

На пункте управления. С телефоном — Сергей Боков / Фото: Сергей Окунев / NV

Объект Укрытие — это тот самый защитный саркофаг, который построили сразу после аварии за рекордные 206 суток. Конфайнмент — гораздо более технологичное и надежное защитное сооружение, установленное в 2019 году над старым советским Укрытием, которое с течением времени теряло надежность, даже возникла угроза его частичного обрушения. Новая защитная арка значительно больше по размеру, она должна была не только защитить внешний мир от излучения остатков Четвертого энергоблока, но и дать возможность демонтировать старое Укрытие. Если бы не полномасштабное вторжение, демонтаж должен был бы закончиться в конце 2023 года. Оккупация, война и удар шахедом по конфайнменту полностью изменили порядок работ.

Фото: Сергей Окунев / NV

«Я тогда был на смене. Произошел взрыв, почувствовали, как все трясется вокруг. Наше помещение совсем рядом с точкой попадания, слышно было хорошо. Я вышел наружу, сначала ничего не было видно, только почувствовал запах горелого. Очевидно, это чрезвычайная ситуация. Особенно когда еще не понимаешь, что именно произошло. У нас много приборов, которые измеряют различные показатели — снаружи, под конфайнментом, на самом Укрытии, частично — внутри Укрытия. Мы зафиксировали сейсмический толчок. Показатели вышли из пределов нормы, но почти сразу вернулись. А уже потом, конечно, мы поняли полную картину. Информация была срочно передана ГСЧС, мы с ними проводим постоянно учения, поэтому был протокол, что делать», — вспоминает Боков.

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Специалист говорит: испугаться не успел, потому что не думал, что страна-агрессор может решиться на удар дроном: «Хотелось верить, что наша станция все же неприкосновенна».

14 февраля 2025 года вражеский дрон практически пробил внешний слой конфайнмента, однако по совершенно удивительному совпадению попадание пришлось в участок, где была небольшая техническая пристройка. Если бы БПЛА упал на несколько метров в сторону, вероятно, его фрагменты или даже основная часть могли попасть в старое Укрытие, которое и без того в нестабильном состоянии. Последствия могли оказаться критическими.

«Возможно, кому-то кажется, что арка — это просто металл. Пробили его — можно взять кусок нового и заделать, как дыру в заборе. Но это не так. Здесь очень сложный объект, многослойный, который предусматривает и герметичность, и циркуляцию воздуха, и работу большого количества датчиков, насосов и тому подобное. Нарушение целостности объекта, даже якобы незначительное, влияет на работу всего комплекса. Вот сейчас у нас он работает иначе, чем должен был бы. Но без критических проблем, все согласно норме», — объясняет Сергей.

Слова работника подтверждают и другие специалисты. Планируется, что конфайнмент ЧАЭС отремонтируют не раньше 2030 года, а стоить это будет дополнительные 500 млн евро.

После разговора с сотрудником станции журналистам удалось увидеть все собственными глазами. Еще один инструктаж по безопасности, большие герметичные двери на входе — и начинается съемка внутри конфайнмента, в паре десятков метров от 4-го энергоблока, над которым возвышается старое Укрытие. Это один из самых «грязных» участков всей станции. Находиться здесь, даже в защитной одежде, можно лишь несколько минут.

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Фото: Сергей Окунев / NV

По дороге обратно все проходят двойную проверку. Значительной дозы никто не получил, штативы операторов также не «фонят» выше нормы. Выход со станции — повторение всех процедур. Многократное измерение радиационного фона, снова проверка «на электрическом стуле» — и только тогда возвращение одежды.

Фото: Сергей Окунев / NV

Последние дни Припяти. Как выглядит и какую судьбу ждет самый загрязненный город в мире

Если бы не ограничения во времени, по пути к Припяти хочется останавливаться через каждые сто метров. Заброшенный детский сад, где до сих пор разбросаны игрушки; стела с надписью «Прип’ять», которая в 2025 году получила свой апостроф и таким образом «украинизировалась»; Рыжий лес; тот самый мост, с которого жители Припяти смотрели на пожар на станции ночью 26 апреля 1986 года.

Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Когда-то добраться до Припяти можно было не только на автомобиле. Здесь работал речной порт, от железнодорожной станции Янов было всего три минуты пешком до городского рынка и 10−15 минут — до центра. Существует версия, что название станции специально не изменили на Припять для конспирации во время строительства города. Железнодорожные остановки вблизи закрытых городов, военных гарнизонов или стратегических объектов в СССР действительно нередко имели другое название, якобы это должно было сбить с толку иностранные спецслужбы и разведку.

На станции до сих пор стоят несколько поездов, которые уже, очевидно, никогда никуда не поедут. Последние вагоны с платформы Янов перевозили эвакуированных жителей Припяти после аварии. Впоследствии железнодорожная ветка, как и сам город, «умерла».

Станция Янов / Фото: Сергей Окунев / NV

В речном порту заброшенных кораблей нет, зато там сохранилось одно из самых узнаваемых панно. С каждым годом и здание, и рисунок все больше разрушаются.

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Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Руслана Чучурина, ведущий инженер Центрального предприятия по обращению с радиоактивными отходами, которая сопровождает журналиста NV в Припяти, говорит: изменения к худшему на объектах в городе можно заметить даже за относительно короткий срок.

Большая часть сооружений в городе давно в аварийном состоянии. Бывшие жилые дома без отопления, частично без окон и с дырами в крышах, быстро покрываются влагой, которая разрушает даже самые прочные конструкции. Также на разрушение влияет природа. Многие улицы Припяти теперь напоминают сплошной лес.

Фото: Сергей Окунев / NV

«Вероятно, мы одно из последних или последнее поколение, которое видит ту самую Припять. Рано или поздно дома просто начнут разрушаться. Некоторые крупные сооружения уже сейчас под угрозой полноценного обрушения», — рассказывает журналисту NV один из бывших жителей Припяти, который ранее долгое время организовывал экскурсии в город.

На самом деле, то, что Припять до сих пор «стоит», — почти чудо. Еще до Революции Достоинства бывший заместитель председателя Государственного агентства управления зоной отчуждения Дмитрий Бобро анонсировал масштабный демонтаж жилых домов, которые должны были быть разобраны или даже взорваны, а остатки потом закопаны по правилам утилизации опасных отходов.

«Большая часть этих зданий в конечном состоянии будет снесена и захоронена. Идею превратить город в музей реализовать трудно. Внутри домов — радиация, иногда большая, чем на улице. Поэтому как музей мертвый город просуществует максимум 10 лет. За это время, по подсчетам, дома начнут разрушаться сами», — рассказывал Бобро в интервью ТСН в 2012 году.

Понятно, что подобных работ в Припяти во время полномасштабного вторжения никто проводить не будет. В гостинице Полесье на центральной площади зияет большая трещина, едва ли не через все здание. ДК Энергетик, один из самых узнаваемых символов города, с каждым годом выглядит все хуже. Местный стадион зарос настолько, что теперь выделяется разве что одинокой трибуной посреди густого леса, может сложиться впечатление, что ее намеренно сбросили с воздуха в плотные заросли.

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Фото: Сергей Окунев / NV

Фото: Сергей Окунев / NV

Туристов в Припять сейчас не пускают. Территория охраняется военными, отношение к так называемым сталкерам, то есть нелегальным посетителям зоны, гораздо более строгое, чем прежде, в частности ввиду угрозы проникновения диверсионных групп из-за белорусской границы.

Припять доживает последние годы практически в одиночестве.